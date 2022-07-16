В Баварии подтвердили договоренность с Барселоной о переходе Левандовски

16 июля, 15:36
Роберт Левандовски близок к переходу в Барселону (Фото:REUTERS/Michael Dalder)

Роберт Левандовски близок к переходу в Барселону (Фото:REUTERS/Michael Dalder)

Мюнхенская Бавария достигла договоренности с Барселоной о трансфере форварда Роберта Левандовски, сообщил генеральный директор немецкого клуба Оливер Кан.

По словам Кана, контракт еще не подписан, но стороны достигли устной договоренности, сообщает Bayern & Germany в Twitter.

«Барселона предложила такую сумму, которая сделала продажу Левандовски абсолютно разумной для нас», — сказал Кан.

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В Баварии поначалу неохотно восприняли желание Левандовски уйти из команды, но Кан объяснил такую позицию тем, что руководство действует в интересах клуба и пытается достичь наибольшей выгоды.

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«В конце концов, мы считали лучшим разрешить Роберту уйти. Цепляться за что-то из-за чрезмерного упрямства или собственного эго для меня является скорее признаком слабости. Это не то, что лучше для Баварии, клуба, команды и болельщиков. Я оцениваю вещи на основе этого», — заявил Кан.

Ожидается, что Левандовски подпишет с Барселоной контракт до лета 2025 года, а сумма трансфера составит 45 млн. евро + 5 млн. евро бонусами.

https://twitter.com/iMiaSanMia/status/1548262686416285700

Ранее Левандовски заявил о желании покинуть Баварию, после чего появилась информация, что он договорился о контракте с Барселоной.

Позже футболист еще раз намекнул на уход из Баварии, заявив, что его «история с мюнхенским клубом закончена», но немецкая команда блокировала трансфер игрока, несмотря на его желание уйти.

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Теги:   Футбол ФК Барселона Трансферы Бавария (Мюнхен) Роберт Левандовски

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