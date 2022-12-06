Определились все пары четвертьфинала чемпионата мира по футболу-2022
Роналду продолжает борьбу за трофей (Фото:REUTERS/John Sibley)
Состоялись все матчи 1/8 финала чемпионата мира по футболу, по итогам которых определились четвертьфиналисты турнира.
Участниками ¼ финала ЧМ-2022 стали: Бразилия, Аргентина, Нидерланды, Марокко, Португалия, Франция, Англия и Хорватия.
Четвертьфинальные пары:
Хорватия - Бразилия (9 декабря, 17:00)
Нидерланды - Аргентина (9 декабря, 21:00)
Марокко – Португалия (10 декабря, 17:00)
Англия - Франция (10 декабря, 21:00)
Последними участниками четвертьфинала стали сборная Марокко, сенсационно выбившая Испанию, и Португалия, которая разгромила Швейцарию.