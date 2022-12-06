Определились все пары четвертьфинала чемпионата мира по футболу-2022

6 декабря, 23:30
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Роналду продолжает борьбу за трофей (Фото:REUTERS/John Sibley)

Роналду продолжает борьбу за трофей (Фото:REUTERS/John Sibley)

Состоялись все матчи 1/8 финала чемпионата мира по футболу, по итогам которых определились четвертьфиналисты турнира.

Участниками ¼ финала ЧМ-2022 стали: Бразилия, Аргентина, Нидерланды, Марокко, Португалия, Франция, Англия и Хорватия.

Четвертьфинальные пары:

Хорватия - Бразилия (9 декабря, 17:00)

Видео дня

Нидерланды - Аргентина (9 декабря, 21:00)

Марокко – Португалия (10 декабря, 17:00)

Англия - Франция (10 декабря, 21:00)

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Фото: НВ
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Фото: НВ

Последними участниками четвертьфинала стали сборная Марокко, сенсационно выбившая Испанию, и Португалия, которая разгромила Швейцарию.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ЧМ-2022 Сборная Англии Сборная Франции Сборная Хорватии Сборная Бразилии Сборная Португалии Сборная Аргентины Сборная Нидерландов

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