Испания в серии пенальти проиграла Марокко и сенсационно вылетела с ЧМ-2022
Испания не забила ни одного пенальти (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)
Сборная Испании в серии пенальти проиграла команде Марокко в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре и вылетела с турнира.
Команды не смогли распечатать ворота друг друга ни в основное, ни в дополнительное время, поэтому победителя пришлось определять в серии пенальти.
В послематчевой лотерее судьба улыбнулась марокканцам, которые реализовали три удара, в то время как испанцы ни одного.
В четвертьфинале Марокко сыграет с победителем матча Португалия — Швейцария.
Марокко — Испания 0:0 (3:0 по пенальти)
Накануне четвертьфиналистами стали сборные Бразилии и Хорватии.