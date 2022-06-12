Испания в серии пенальти проиграла Марокко и сенсационно вылетела с ЧМ-2022 6 декабря, 19:52 Испания не забила ни одного пенальти (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Сборная Испании в серии пенальти проиграла команде Марокко в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре и вылетела с турнира.

Команды не смогли распечатать ворота друг друга ни в основное, ни в дополнительное время, поэтому победителя пришлось определять в серии пенальти.

В послематчевой лотерее судьба улыбнулась марокканцам, которые реализовали три удара, в то время как испанцы ни одного.

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В четвертьфинале Марокко сыграет с победителем матча Португалия — Швейцария.

Марокко — Испания 0:0 (3:0 по пенальти)

Накануне четвертьфиналистами стали сборные Бразилии и Хорватии.