Испания в серии пенальти проиграла Марокко и сенсационно вылетела с ЧМ-2022

6 декабря, 19:52
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Испания не забила ни одного пенальти (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Испания не забила ни одного пенальти (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Сборная Испании в серии пенальти проиграла команде Марокко в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре и вылетела с турнира.

Команды не смогли распечатать ворота друг друга ни в основное, ни в дополнительное время, поэтому победителя пришлось определять в серии пенальти.

В послематчевой лотерее судьба улыбнулась марокканцам, которые реализовали три удара, в то время как испанцы ни одного.

Видео дня

В четвертьфинале Марокко сыграет с победителем матча Португалия — Швейцария.

Марокко — Испания 0:0 (3:0 по пенальти)

Накануне четвертьфиналистами стали сборные Бразилии и Хорватии.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ЧМ-2022 Сборная Испании

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