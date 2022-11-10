Смертельно красивые. Что нужно знать о стадионах чемпионата мира по футболу 2022 и почему все обеспокоены судьбой строителей в Катаре 10 ноября, 12:13 Сюжет Рабочий проходит мимо международного стадиона Халифа в Дохе, 9 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

20 ноября в ближневосточном эмирате Катар стартует 22-й чемпионат мира по футболу. 64 матча примут восемь стадионов, семь из которых возведены с нуля. Каждая арена соответствует наивысшим критериям ФИФА, кроме того, на каждой установлена система климат-контроля, позволяющая поддерживать комфортную температуру для зрителей и игроков даже в дневную жару. Тем не менее, последнее десятилетие строительство стадионов в Катаре сопровождали критические публикации правозащитников и западных журналистов, указывавших на вопиющие нарушения прав иностранных рабочих, руками которых и возводились архитектурные футбольные чудеса.



НВ рассказывает о каждом из стадионов, который будет принимать матчи мирового первенства, и о том, действительно ли «большая стройка» по-катарски стоила жизни и здоровья многим строителям-мигрантам.

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Площадь государства Катар — 11,5 тыс. квадратных километров. Для сравнения — это меньше, чем Закарпатская область. Впервые в истории футбола матчи финальной части Кубка мира пройдут фактически в одном регионе — столице Катара, Дохе, и пригородах. Исключение — портовый Эль-Хаур, город в 50 км к северу от Дохи.

Такого маленького количества стадионов не было с 1978 года, но тогда в финальной стадии принимали участие 16 сборных, а не 32, как сейчас. Следовательно, все катарские арены будут принимать как игры группового этапа, так и плей-офф.

Катар получил право принимать первенство в 2010 году; на тот момент была готова только одна локация для игр —

Международный стадион Халифа

Стадион Халифа и башня Эспайр возле него / Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Город: Доха

Вмещает: 45 416

Построен: 1976, реконструирован 2018

Матчи: 6 групповых, 1/8 финала, игра за третье место.

Назван в честь эмира Халифы бин Хамада аль Тани, деда нынешнего главы государства. Халифу сместили с трона в 1993 году, но стадион переименовывать не стали.

Кроме футбола, стадион Халифа принимает соревнования по легкой атлетике.

Далее — о совершенно новых стадионах.

Эль-Баит

Стадион Эль-Баит перед сдачей в эксплуатацию / Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Город: Эль-Хаур

Вмещает: 60 000

Построен: 2020

Матчи: 6 групповых (в том числе матч-открытие), 1/8, четвертьфинал и полуфинал

Своим дизайном стадион Эль-Баит напоминает палатку кочевников, которые в давние времена населяли Катар. Это единственная крытая арена ЧМ; у нее раздвижная крыша. После турнира половину трибун уберут, а на освободившемся пространстве построят гостиницу и торговый центр.

974

Для строительства стадиона 974 использовали транспортные контейнеры / Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Город: Доха

Вмещает: 40 000

Построен: 2021

Матчи: 6 групповых, 1/8 финала

Абсолютно уникален тем, что это первая временная арена для проведения матчей чемпионатов мира. После Нового года ее разберут. Есть идея перевезти конструкции в Уругвай, чтобы построить там аналогичный стадион для матчей мирового первенства 2030 года (если, конечно, уругвайцы получат право принимать турнир). Цифра в названии означает количество транспортных контейнеров, использованных при строительстве. Кроме того, +974 — международный телефонный код Катара.

Эль- Тумама

Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Город: Доха

Вмещает: 40 000

Построен: 2021

Матчи: 6 групповых, 1/8 и четвертьфинал

Расположен в общественном парке в столичном районе Эль-Тумама, от которого получил название. Внешне арена напоминает такию — традиционную шляпу, которую носят на Ближнем Востоке мужчины и мальчики. После чемпионата мира половину сидений со стадиона передадут в подарок странам с менее развитой футбольной инфраструктурой.

Эдьюкейшн Сити

Фото: REUTERS/Suhaib Salem

Город: Эр-Райян

Вмещает: 45 350

Построен: 2020

Матчи: 6 групповых, 1/8 и четвертьфинал

Расположен между университетскими кампусами в пригороде Дохи Эр-Райяне (города соединяет ветка метрополитена). После завершения Кубка мира арену передадут в пользование студентам, вместимость сократят до 25 000. Самый экологичный стадион Катара — доля «зеленых» материалов при строительстве составила 20% — также известен под поэтическим названием Алмаз пустыни.

Ахмад бин Али

Фото: REUTERS/John Sibley

Город: Эр-Райян

Вмещает: 44 740

Построен: 2020

Матчи: 6 групповых, 1/8 финала

Возник на месте старого стадиона, который был полностью снесен, а обломки использовали для реновации. Носит имя эмира, правившего страной в 1960—1972 годах. Особенность арены — мембранный фасад, на который проектируется видео, реклама и текстовые новости. Эту арену также уменьшат вполовину после турнира: действительно, для небольшого Эр-Райяна два «сорокатысячника» выглядят чересчур.

Эль-Джануб

Фото: qatar2022.qa

Город: Эль-Вакра

Вмещает: 40 000

Построен: 2019

Матчи: 6 групповых, 1/8 финала

Не так давно Эль-Вакра была рыболовецким поселением, ныне это современный муниципалитет, отсюда до Дохи можно добраться на метро. По словам дизайнеров стадиона, их вдохновили паруса традиционных лодок доу, которые использовали искатели жемчуга из этого региона. Крыша действительно напоминает перевернутый корпус лодки; хотя некоторые юмористы сравнивали конструкцию стадиона с женскими половыми органами. Инновационная система охлаждения позволяет поддерживать температуру в игровой зоне не выше 20 градусов, даже при сильной жаре.

Лусаил Айконик

Фото: qatar2022.qa

Город: Лусаил

Вмещает: 80 000

Построен: 2022

Матчи: 6 групповых, 1/8, четвертьфинал, полуфинал и финал

Катарцы построили не просто стадион, а целый мегаполис. Да, Лусаил, призванный стать индустриальным и коммерческим центром страны, еще строится. В перспективе здесь будут проживать 450 тыс. человек. Стадион, где 18 декабря определится чемпион мира, сдан в эксплуатацию последним, в сентябре текущего года. Проектировали самую большую спортивную локацию Катара британцы. Абсолютно люксовая арена, нечего добавить…

Чтобы построить эти памятники футбольной архитектуры, катарцы пошли на огромные расходы (кстати, полная смета так и не обнародована), а экономили, по свидетельству прессы, на рабочих…

Рабство? Или бизнес?

Жители состоятельного эмирата очень редко занимаются тяжелым физическим трудом, зато местные фирмы охотно нанимают рабочий персонал отовсюду, прежде всего — с юга Азии и из гималайского региона.

Амбициозный проект постройки среди пустыни семи современных футбольных стадионов позвал в Катар тысячи рабочих из Индии, Пакистана, Бангладеш, Непала и т. д.

Уже в 2014 году The Guardian сообщила о смерти 502 индийцев и 382 непальцев в Катаре. Также скончались десятки граждан Бангладеш. Через год The Washington Post разместила графику, согласно которой 1200 мигрантов погибли во время строительства инфраструктуры для мирового первенства. Указывалось, что во время постройки и реконструкции стадионов для ЧМ-2010 в ЮАР умерли два человека, а перед ЧМ-2014 в Бразилии — 10.

Фото: The Washington Post / Twitter

В общей сложности между 2010 и 2020 годами умерло 6500 иностранных работников, писала The Guardian. Катарские власти не признавали ни одного смертельного случая на строительстве арен до 2016 года.

Правозащитники и левые политики на Западе немедленно заявили о необходимости наказать Катар, отобрав у него право проводить чемпионат.

ВВС провела расследование, выяснив, что статистические ужасы, мягко говоря, преувеличены.

Во-первых, треть мигрантов в Катаре вообще не работает на строительстве.

Во-вторых, большинство иностранных рабочих не заняты на объектах ЧМ, а строительный бум в эмирате продолжался, по меньшей мере, с 2005 года.

В-третьих, учитывали все смертельные случаи, включая сердечные приступы, тепловые удары и фатальные ДТП.

В конце концов журналисты обратились к властям Индии за комментарием и получили ответ: «Учитывая большой размер нашей общины в Катаре, количество смертей вполне нормальное».

Значит ли это, что с правами рабочих на строительстве стадионов было все окей? Нет!

Претензии Международной конфедерации профсоюзов и Humans Rights Watch касались также условий, на которых иностранцев нанимали в Катаре. Тогда там действовала так называемая система кафала, которая более всего напоминает… крепостное право.

Кафала — система мониторинга занятости в ряде стран Персидского залива. Она требует, чтобы все трудовые мигранты имели спонсора в принимающей стране, как правило, работодателя, отвечающего за визы и правовой статус. Это создает возможности для незаконной эксплуатации, поскольку многие работодатели отбирают паспорта и жестоко обращаются с мигрантами. Правозащитники сообщали о практике отдачи первой зарплаты работодателю или посреднику в качестве взятки за трудоустройство.

Высокое предложение рабочей силы повлекло за собой уменьшение зарплат мигрантов — в 2016 году они в среднем составляли $15 в день. Продолжительность рабочего дня иногда достигала 12 часов, даже летом.

В 2020 году правительство эмирата частично отменило кафала, в частности, сняло требование разрешения работодателя на выездную визу трудовым мигрантам и смену их места работы. Human`s Rights Watch считает, что этого недостаточно, и требует выплатить компенсации строителям, работавшим на стадионах…