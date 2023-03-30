«Надеюсь, будет легче». Звезда сборной Украины озвучил самую большую проблему после перехода в испанский клуб
Цыганков выступает за Жирону с января 2023 года (Фото:Виктор Цыганков via Instagram)
Украинский футболист Жироны Виктор Цыганков рассказал об адаптации в испанском клубе.
Цыганков отметил, что чувствует большую поддержку, благодаря чему адаптация проходит хорошо, сообщает L`Esportiu.
Футболист добавил, что ему нравится как город, так и клуб, однако есть еще над чем работать.
«Самая главная проблема — мой испанский язык, потому что я не говорю на нем, но каждый день стараюсь учить, немного новых слов, немного… Надеюсь, через несколько месяцев будет легче», — сказал Цыганков.
Цыганков стал игроком Жироны в январе этого года, перейдя из киевского Динамо за 5 млн евро.
Ранее сообщалось, что Цыганков отметился дублем в матче чемпионата Испании против Райо Вальекано (2:2).