«Надеюсь, будет легче». Звезда сборной Украины озвучил самую большую проблему после перехода в испанский клуб 30 марта, 12:19 Цыганков выступает за Жирону с января 2023 года (Фото:Виктор Цыганков via Instagram)

Украинский футболист Жироны Виктор Цыганков рассказал об адаптации в испанском клубе.

Цыганков отметил, что чувствует большую поддержку, благодаря чему адаптация проходит хорошо, сообщает L`Esportiu.

Футболист добавил, что ему нравится как город, так и клуб, однако есть еще над чем работать.



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«Самая главная проблема — мой испанский язык, потому что я не говорю на нем, но каждый день стараюсь учить, немного новых слов, немного… Надеюсь, через несколько месяцев будет легче», — сказал Цыганков.

Цыганков стал игроком Жироны в январе этого года, перейдя из киевского Динамо за 5 млн евро.

Ранее сообщалось, что Цыганков отметился дублем в матче чемпионата Испании против Райо Вальекано (2:2).