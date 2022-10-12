Остался только один. Динамо на длительный срок потеряло второго основного вратаря 12 октября, 20:26 У Бойко травма крестообразных связок (Фото:ФК Динамо)

Об этом рассказал главный тренер Динамо Мирча Луческу, сообщает Трибуна.

В клубе возникла серьезная проблема с голкиперами, поскольку в обойме остался один здоровый страж ворот Руслан Нещерет, который сам только недавно восстановился от травмы.

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«Он будет играть с Ренном. Он тренируется с нами всего 10 дней, поскольку сам восстановился после травмы, но мы верим в него и доверяем ему.

У Бойко ситуация почти как у Шапаренко. Крестообразная связка. Он должен остаться вне футбола около 6 месяцев. На медицинской консультации в Барселоне ему сказали, что необходима операция", - сказал Луческу.

Ранее из-за травмы Динамо потеряло голкипера Георгия Бущана, который должен восстановиться до конца октября.



Ранее сообщалось, что полузащитник Динамо Николай Шапаренко пропустит примерно полгода из-за травмы, которую он получил в матче Лиги Европы против Фенербахче.