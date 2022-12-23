«Я умер». Звезда сборной Аргентины рассказал о проблеме, с которой столкнулся после победы на ЧМ-2022 23 декабря, 11:21 Дибала принял участие в двух играх чемпионата мира-2022 (Фото:Пауло Дибала via Instagram)

Звезда сборной Аргентины Пауло Дибала рассказал, что после победы на чемпионате мира по футболу-2022 у него практически не было времени нормально выспаться.



Слова 29-летнего нападающего приводит TyC Sports.

«Я умер. Думаю, что за последние три дня мы спали всего пять часов. Последние два дня были невероятными.

Я мечтал об этом всю свою жизнь. Каждый из нас с тех пор, как мы родились в такой футбольной стране, мечтает об этом… У меня нет слов", — сказал Пауло.

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Дибала принял участие в двух играх чемпионата мира-2022 — в полуфинале с Хорватией и финале с Францией, сыграв в общей сложности 16 минут.

Результативными действиями в Катаре Пауло не отметился, однако он реализовал один из послематчевых пенальти в последнем поединке турнира.

Сообщалось, что сборную Аргентины по футболу триумфально встретили на родине после победы на ЧМ-2022.