Суркис — о планах Динамо: Мы уже начали готовиться к еврокубкам

19 апреля, 19:06
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Игорь Суркис — президент Динамо с 2002 года (Фото:ФК Динамо)

Игорь Суркис — президент Динамо с 2002 года (Фото:ФК Динамо)

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Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал о планах клуба на ближайшее будущее.

Суркис рассказал, что Динамо в ближайшее время проведет благотворительные матчи против румынского ЧФР Клужа, Боруссии Дортмунд и загребского Динамо, сообщает FanDay.

Также, по словам президента Динамо, удалось договориться о матче с итальянским Миланом и идут переговоры о поединках с английскими Эвертоном и Вест Хэмом, за которые выступают экс-динамовцы Виталий Миколенко и Андрей Ярмоленко соответственно.

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Также Суркис выразил уверенность, что легионеры, покинувшие клуб из-за войны, вернутся в команду.

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«Все легионеры Динамо вернутся в клуб, как только в Украине возобновится футбол. Мы уже начали готовиться к еврокубкам, потому что ждет трудный путь через квалификацию. Мы еще не знаем, какое решение будет принято с текущего чемпионата, и с какой стадии нам придется стартовать в еврокубке», — сказал Суркис.

Ранее появилась информация, что Динамо отказалось отпускать на тренировочные сборы в национальную команду Украины своих игроков, объясняя это тем, что у киевского клуба на этот период запланированы товарищеские игры.

Такая позиция Динамо вызвала резонанс в футбольной среде, а главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что не ожидал такого поступка от киевского клуба.

Позже Игорь Суркис заявил, что готов отпустить футболистов в сборную Украины, а информация о запрете для игроков присоединиться к национальной команде на сборах не соответствует действительности.

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Теги:   Футбол Игорь Суркис ФК Динамо (Киев)

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