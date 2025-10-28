Киевское Динамо понесло серьезные кадровые потери перед матчем 1/8 финала против донецкого Шахтера в Кубке Украины .

В поединке не примут участия Владислав Дубинчак, Кристиан Биловар и Николай Шапаренко, сообщает официальный сайт Динамо.

Кроме этого, под вопросом остается участие Назара Волошина. Главный тренер Александр Шовковский после матча с Кривбассом сообщил, что футболист имеет повреждение задней поверхности бедра, из-за чего уже пропустил игру против криворожан.

Матч Динамо — Шахтер состоится в среду, 29 октября. Начало игры — в 18:00.

