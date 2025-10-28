Динамо потеряло трех игроков перед матчем с Шахтером в Кубке Украины, участие еще одного — под вопросом

28 октября, 16:25
Николай Шапаренко не поможет Динамо (Фото: ФК Динамо Киев)

Киевское Динамо понесло серьезные кадровые потери перед матчем 1/8 финала против донецкого Шахтера в Кубке Украины.

В поединке не примут участия Владислав Дубинчак, Кристиан Биловар и Николай Шапаренко, сообщает официальный сайт Динамо.

Кроме этого, под вопросом остается участие Назара Волошина. Главный тренер Александр Шовковский после матча с Кривбассом сообщил, что футболист имеет повреждение задней поверхности бедра, из-за чего уже пропустил игру против криворожан.

Матч Динамо — Шахтер состоится в среду, 29 октября. Начало игры — в 18:00.

Ранее легенда Динамо Йожеф Сабо объяснил, почему стоит перенести матч Динамо — Шахтер в Кубке Украины.

Редактор: Олег Телюк

