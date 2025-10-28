Динамо потеряло трех игроков перед матчем с Шахтером в Кубке Украины, участие еще одного — под вопросом
Николай Шапаренко не поможет Динамо (Фото: ФК Динамо Киев)
Киевское Динамо понесло серьезные кадровые потери перед матчем 1/8 финала против донецкого Шахтера в Кубке Украины.
В поединке не примут участия Владислав Дубинчак, Кристиан Биловар и Николай Шапаренко, сообщает официальный сайт Динамо.
Кроме этого, под вопросом остается участие Назара Волошина. Главный тренер Александр Шовковский после матча с Кривбассом сообщил, что футболист имеет повреждение задней поверхности бедра, из-за чего уже пропустил игру против криворожан.
Матч Динамо — Шахтер состоится в среду, 29 октября. Начало игры — в 18:00.
