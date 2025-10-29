Об этом сообщает Sport.ua.

«В последнее время обе команды наелись в плане переездов, игр. Поэтому, кто будет лучше выглядеть физически, тот и будет иметь больше шансов на победу», — отметил Саленко.

Реклама

Саленко заявил, что Динамо одержит победу со счетом 2:1.

«Плюс киевлян в том, что вернулся в стартовый состав Андрей Ярмоленко, хорошо выглядел Виталий Буяльский, а это мастерство. У Шахтера пока что все еще идет перестройка.

Но как бы там ни было, встретятся две сильнейшие команды страны, поэтому я жду интересной и бескомпромиссной борьбы. Что касается прогноза, то мне кажется, что Динамо выиграет в один мяч, поскольку у них должно быть больше мотивации из-за того, что в прошлом розыгрыше победу в финале одержал Шахтер. Ставлю на «бело-синих» — 2:1, — заявил Саленко.

Матч Динамо — Шахтер состоится, сегодня, 29 октября, в 18:00.

Ранее сообщалось, что Динамо потеряло трех игроков перед матчем с Шахтером в Кубке Украины, участие еще одного — под вопросом.