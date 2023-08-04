В Шахтер официально вернулся первый украинский игрок в истории Барселоны 4 августа, 16:52 Дмитрий Чигринский (Фото:ФК Шахтер)

Украинский защитник Дмитрий Чигринский в третий раз в своей карьере стал игроком Шахтера.

Об этом сообщает официальный сайт «горняков».

36-летний футболист подписал контракт с донецким клубом до следующего лета. В прошлом сезоне Дмитрий выступал за греческий Ионикос.

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Отметим, что это второе возвращение Чигринского в Шахтер. В последний раз он выступал за команду в 2015 году, когда вернулся в состав «горняков» после периода в каталонской Барселоне.

Чигринский также был игроком днепропетровского Днепра и АЕКа из Афин.

Ранее Шахтер приобрел футболиста молодежной сборной Бразилии.