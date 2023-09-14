После провала в еврокубках. Серебряный призер украинской Премьер-лиги назначил нового главного тренера 14 сентября, 17:35 Максимов подписал контракт на два года (Фото:СК Днепр-1)

Днепр-1 объявил о назначении Юрия Максимова на должность главного тренера.

Об этом сообщает официальный сайт Днепра-1.

Контракт с наставником заключен сроком на два года. Предыдущим клубом Макисмова был Звягель, который выступает во Второй лиге Украины.

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Также в течение карьеры Максимов возглавлял киевский ЦСКА, Оболонь, Кривбасс, донецкий Металлург, Мордовию, Тараз, Кешлю и Ворсклу. С апреля по июнь этого года он работал спортивным директором Полесья.



Во главе нового клуба Макисмов дебютирует 17 сентября в матче украинской Премьер-лиги против Колоса.

Ранее должность наставника днепрян покинул Александр Кучер.

Следует отметить, что в прошлом сезоне Днепр-1 под руководством Кучера занял второе место в украинской Премьер-лиге, однако вылетел из еврокубков.