Не спешит возвращаться домой: Бывшему футболисту Шахтера грозит тюремное заключение 31 мая, 17:40 Дуглас Коста (Фото:instagram.com/douglascosta)

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Дуглас Коста оказался под следствием за дело об неуплате налогов.

Как сообщает Globo, суд штата Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии разрешил выдать ордер на арест игрока.

По информации источника, правоохранительные органы возбудили административное дело, по которому Коста обвиняется в неуплате алиментов.

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Отмечается, что ордер на арест будет выдан, как только 32-летний вингер пересечет границу Бразилии. Сторона Дугласа заявила, что решение суда она будут обжаловать.

В текущем сезоне Дуглас Коста провел всего четыре игры за Лос-Анджелес Гэлакси. Напомним, за Шахтер бразилец выступал с 2010 по 2015 годы, а после чего играл за Баварию и Ювентус в Европе и других командах.

Ранее сообщалось, что Реал незаинтересован в трансфере бразильского защитника Шахтера.