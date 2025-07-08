Звездный футболист перенес операцию после ужасной травмы на КЧМ-2025: сколько пропустит 22-летний талант

Полузащитник мюнхенской Баварии Джамал Мусиала успешно перенес хирургическое вмешательство после травмы , которую он получил на Клубном чемпионате мира-2025.

Об этом сообщает пресс-служба Баварии.

В четвертьфинальном поединке против ПСЖ, который завершился поражением немцев со счетом 0:2, Мусиала столкнулся с голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой. В результате Джамал перелом левой малоберцовой кости и повреждение нескольких связок.

Медики прогнозируют, что 22-летний игрок пропустит от 4 до 5 месяцев, поэтому он не поможет команде на старте сезона.

Это уже вторая серьезная травма Мусиалы за последнее время — перед турниром хавбек восстанавливался более двух месяцев из-за проблем с мышцами. Матч с ПСЖ стал его первым выходом в старте с 4 апреля.

Новый сезон Бундеслиги-2025/26 для Баварии начнется 16 августа матчем за Суперкубок Германии против Штутгарта.

