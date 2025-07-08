Звездный футболист перенес операцию после ужасной травмы на КЧМ-2025: сколько пропустит 22-летний талант
Джамал Мусиала (Фото: REUTERS/Pablo Morano)
Полузащитник мюнхенской Баварии Джамал Мусиала успешно перенес хирургическое вмешательство после травмы, которую он получил на Клубном чемпионате мира-2025.
Об этом сообщает пресс-служба Баварии.
В четвертьфинальном поединке против ПСЖ, который завершился поражением немцев со счетом 0:2, Мусиала столкнулся с голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой. В результате Джамал перелом левой малоберцовой кости и повреждение нескольких связок.
Медики прогнозируют, что 22-летний игрок пропустит от 4 до 5 месяцев, поэтому он не поможет команде на старте сезона.
Это уже вторая серьезная травма Мусиалы за последнее время — перед турниром хавбек восстанавливался более двух месяцев из-за проблем с мышцами. Матч с ПСЖ стал его первым выходом в старте с 4 апреля.
Новый сезон Бундеслиги-2025/26 для Баварии начнется 16 августа матчем за Суперкубок Германии против Штутгарта.
Ранее сообщалось, что Доннарумма высказался о жуткой травме, которую нанес звезде Баварии.