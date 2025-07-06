«Настоящий шок для нас». Лидер Баварии выбыл на длительный срок из-за ужасной травмы

6 июля, 18:46
Мусиала травмировался в игре с ПСЖ (Фото: REUTERS/Pablo Morano)

Атакующий полузащитник Баварии и сборной Германии Джамал Мусиала получил серьезную травму в четвертьфинальном матче клубного ЧМ-2025 против ПСЖ (0:2).

22-летний футболист не сумел продолжить игру после столкновения с вратарем парижан Джанлуиджи Доннаруммой, его вынесли с поля на носилках.

Как сообщает The Athletic, у Мусиалы диагностирован перелом малой берцовой кости, ему сделают операцию в Мюнхене.

Хавбек пропустит минимум четыре месяца, то есть не сыграет в большей части первой половины сезона.

Фото: REUTERS/Pablo Morano

«Эта серьезная травма и длительное отсутствие — настоящий шок для Джамала и для всех нас. Это сильный удар по ФК Бавария. Все знают, насколько важен Джамал для нашей игры и какую ключевую роль он играет в команде», — отметил спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль.

На клубном ЧМ-2025 Мусиала забил три гола в четырех матчах за Баварию.

