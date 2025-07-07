«Я очень подавлен»: Доннарумма впервые высказался о жуткой травме, которую нанес звезде Баварии
Мусиала травмировался в игре с ПСЖ (Фото: REUTERS/Pablo Morano)
Вратарь ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал эпизод, в котором он травмировал футболиста Баварии Джамала Мусиалу.
«Я очень подавлен тем, что произошло, это точно не было моим намерением — нанести вред Мусиали», — приводит слова Доннаруммы La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что атакующий полузащитник Баварии и сборной Германии Джамал Мусиала получил серьезную травму в четвертьфинальном матче клубного ЧМ-2025 против ПСЖ (0:2).
22-летний игрок не сумел продолжить игру после столкновения с Доннаруммой, его вынесли с поля на носилках. Мусиала получил серьезную травму — перелом малоберцовой кости и повреждение связок. Хавбек пропустит минимум четыре месяца, то есть не сыграет в большей части первой половины сезона.
На клубном ЧМ-2025 Мусиала забил три гола в четырех матчах за Баварию.
Ранее легенда футбола раскритиковал вратаря ПСЖ, который сломал кость игроку Баварии.
