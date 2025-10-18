«Это отвратительно»: легенда Челси защищает Абрамовича, который задерживает передачу денег от продажи клуба Украине

Российский олигарх попал под санкции Великобритании и Европейского Союза после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. В мае Абрамович продал клуб за 2,9 млрд долларов консорциуму инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Бели. Джону Терри признался, что ему это не понравилось.

«Я считаю, что то, что с ним произошло [продажа клуба под давлением санкции], — это отвратительно. То, что он сделал во время локдауна, и то, что сделал для Национальной службы здравоохранения было сенсационным: он открыл Стэмфорд Бридж для всех медсестер и предоставил людям жилье в то трудное время.

Он был просто замечательным, замечательным человеком, который любил наш футбольный клуб и, к счастью, отвернулся от одного другого футбольного клуба [Тоттенхэма] и принял правильное решение прийти к нам", — цитирует Терри Daily Mail.

Напомним, что Абрамович владел Челси с 2003 по 2022 год. СМИ писали, что олигарх, которого связывают с президентом РФ Владимиром Путиным (сам он это отрицает), получил специальное разрешение на продажу клуба в 2022-м при условии, что не получит никакой выгоды от сделки.

На момент продажи клуба Абрамович пообещал передать вырученные средства в фонд в поддержку «всех жертв войны», однако конкретный механизм до сих пор не создан. Формально он не имеет доступа к деньгам из-за санкций, но они все еще юридически принадлежат ему.

Летом 2025-го появилась информация, что Британия угрожает Абрамовичу судом, поскольку от затягивает процесс передачи денег от продажи Челси Украине.

