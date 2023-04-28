«Нам нечего это скрывать». Джошуа подтвердил бой с Уайлдером и рассказал, когда он состоится 28 апреля, 13:36 Бой Джошуа — Уайлдер запланирован на декабрь 2023 года (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)

Британский экс-чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа подтвердил, что его следующим соперником станет американец Деонтей Уайлдер.

По словам Джошуа, сейчас идут переговоры о бое, которое планируется провести в конце этого года, сообщает Boxing Social.

«Прямо сейчас моя команда договаривается о поединке с Уайлдером. Нам нечего это скрывать, все публично. Мы обсуждаем детали контракта и проведем бой в декабре», — сказал Джошуа.

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Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии может состояться турнир с участием Александра Усика, Деонтея Уайлдера, Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Эту информацию впоследствии подтвердил представитель саудовской компании Skill Challenge Entertainment Амер Абдалла.