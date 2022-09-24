Сыграл в паре с Надалем. Федерер не сдержал слез после прощального матча в карьере — видео

24 сентября, 19:00
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Федерер — один из самых титулованных теннисистов в истории (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Федерер — один из самых титулованных теннисистов в истории (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Легендарный теннисист Роджер Федерер официально завершил спортивную карьеру.

41-летний швейцарец последний раз вышел на корт на Кубке Лейвера, где он в паре с другой легендой тенниса Рафаэлем Надалем уступил Джеку Соку и Фрэнсису Тиафу (6:4, 6:7, 9:11).

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=OBe1IIqWDNE&ab_channel=LaverCup

Следует отметить, что до этого матча Федерер из-за травмы больше года не выходил на корт.

После поединка Федерер не сдержал слез.

Reuters/Andrew Boyers
Фото: Reuters/Andrew Boyers
Reuters/Andrew Boyers
Фото: Reuters/Andrew Boyers

На счету Федерера 20 побед на турнирах Большого шлема. Больше только у Рафаэля Надаля (22) и Новака Джоковича (21).

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Он восемь раз выигрывал Уимблдон, шесть — Australian Open, пять — US Open и один — Ролан Гаррос.

В общей сложности на счету Федерера 103 титула и по этому показателю он занимает второе место в истории тенниса, уступая лишь американцу Джимми Коннорсу, у которого 109 титулов.

Кроме того, Федерер — победитель Кубка Дэвиса и олимпийский чемпион Пекина-2008 в парном разряде.

Ранее сообщалось, что испанский теннисист Рафаэль Надаль решил взять паузу в карьере.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Теннис Роджер Федерер

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