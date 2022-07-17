«Год был кандидатом». Новый наставник Шахтера заявил, что мог возглавить Динамо

17 июля, 20:53
Йовичевич подписал с Шахтером контракт на два года (Фото:ФК Шахтер)

Йовичевич подписал с Шахтером контракт на два года (Фото:ФК Шахтер)

Новый главный тренер донецкого Шахтера Игорь Йовичевич рассказал, что был претендентом на пост наставника киевского Динамо.

Йовичевич рассказал, что его успехи во главе Днепра-1 привлекли внимание украинских грандов, и вместо Шахтера он мог оказаться в Динамо, сообщает AS.

«Это было как раз перед приостановкой соревнований из-за вторжения. Мы с Днепром были третьими и показывали лучший футбол в стране. Моя работа получила много положительных отзывов, я год был кандидатом на пост главного тренера Динамо и Шахтера», — рассказал Йовичевич.

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Хорватский тренер добавил, что он мог вернуться в Днепр-1, активировав пункт о продлении контракта еще на год, но ему позвонили из Шахтера и он принял предложение донецкого клуба.

«Мы поговорили об этом с семьей и решили вернуться в Украину. Это был тот шаг, который мне нужен. Шахтер уже тринадцать лет выступает в Лиге чемпионов, стал одной из знаковых команд этого турнира. Я каждый день работаю с мечтой послушать гимн Лиги чемпионов», — подытожил Йовичевич.

Сообщалось, что контракт Йовичевича с Шахтером рассчитан на два года.

На посту наставника донецкого клуба Йовичевич заменил итальянца Роберто Де Дзерби, возглавлявшего «горняков» чуть больше года.

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Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Шахтер ФК Динамо (Киев)

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