«Год был кандидатом». Новый наставник Шахтера заявил, что мог возглавить Динамо
Йовичевич подписал с Шахтером контракт на два года (Фото:ФК Шахтер)
Новый главный тренер донецкого Шахтера Игорь Йовичевич рассказал, что был претендентом на пост наставника киевского Динамо.
Йовичевич рассказал, что его успехи во главе Днепра-1 привлекли внимание украинских грандов, и вместо Шахтера он мог оказаться в Динамо, сообщает AS.
«Это было как раз перед приостановкой соревнований из-за вторжения. Мы с Днепром были третьими и показывали лучший футбол в стране. Моя работа получила много положительных отзывов, я год был кандидатом на пост главного тренера Динамо и Шахтера», — рассказал Йовичевич.
Хорватский тренер добавил, что он мог вернуться в Днепр-1, активировав пункт о продлении контракта еще на год, но ему позвонили из Шахтера и он принял предложение донецкого клуба.
«Мы поговорили об этом с семьей и решили вернуться в Украину. Это был тот шаг, который мне нужен. Шахтер уже тринадцать лет выступает в Лиге чемпионов, стал одной из знаковых команд этого турнира. Я каждый день работаю с мечтой послушать гимн Лиги чемпионов», — подытожил Йовичевич.
Сообщалось, что контракт Йовичевича с Шахтером рассчитан на два года.
На посту наставника донецкого клуба Йовичевич заменил итальянца Роберто Де Дзерби, возглавлявшего «горняков» чуть больше года.
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