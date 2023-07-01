Шахтер объявил об уходе главного тренера
Игорь Йовичевич возглавлял Шахтер с июля 2022 года (Фото:ФК Шахтер)
Игор Йовичевич покинул пост главного тренера донецкого Шахтера, с которым стал чемпионом украинской Премьер-лиги в сезоне 2022/23.
Об этом сообщает официальный сайт Шахтера.
Вместе с Йовичевичем команду покинул весь его тренерский штаб.
Хорватский специалист возглавлял Шахтер с июля 2022 года. Под его руководством «горняки» в сезоне 2022/23 стали чемпионами Украины, добыв 14-й титул в своей истории.
Легионер Шахтера объявил о своем уходе из клуба
«Спасибо Игорю Йовичевичу и его ассистентам за качественную работу и высокий профессионализм, за красивые победы и незабываемые эмоции. Это был яркий сезон, которым вы навсегда вписали свои имена в историю Шахтера.
Отдельная благодарность за активную гражданскую позицию в поддержке Украины и украинцев. Желаем новых достижений и больших свершений в будущем!", — говорится в сообщении клуба.
Сообщалось, что возглавить Шахтер может наставник луганской Зари Патрик ван Леувен.