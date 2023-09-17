Впервые после перехода Месси. Интер Майами разгромно проиграл в матче MLS — видео 17 сентября, 10:54 Интер Майами проиграл Атланте (Фото:John David Mercer-USA TODAY Sports)

В выездном поединке МЛС Интер Майами уступил Атланте Юнайтед (2:5).

В составе флоридской команды отсутствовал Лионель Месси, который получил отдых после игр за сборную Аргентины.

Интер первым открыл счет после классного гола Кампана, однако хозяева быстро отыгрались, а затем вышли вперед благодаря автоголу Миллера. До перерыва Леннон отправил третий мяч в ворота Майами.

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Во втором тайме Кампана оформил дубль, реализовав пенальти. На этом голы от Интера закончились, а вот Атланта забила еще дважды. Итоговый счет — 5:2.

Украинский защитник Интер Майами Сергей Кривцов появился на поле только в концовке игры, сделав 13 прикосновений к мячу.

Атланта Юнайтед — Интер Майами — 5:2

Голы: Муюмба, 36, Миллер, 41 (аг.), Леннон, 44, Якумакис, 76, Вольфф, 89 — Кампана, 25, 53 (п.)

Отметим, что для Интера это поражение стало первым после перехода Лионеля Месси, до этого они не проигрывали 12 игр подряд.

В турнирной таблице МЛС после 28 туров Интер Майами продолжает идти предпоследним, набрав 28 очков.

Фото: flashscore.ua

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