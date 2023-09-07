«Кто любит меня, не обязан его ненавидеть»: Роналду шокировал заявлением о соперничестве с Месси 7 сентября, 17:25 Криштиану Роналду (Фото:ФК Аль-Наср)

Нападающий Криштиану Роналду считает, что они с Лионелем Месси больше не соперники.

Футболист сборной Португалии и Аль-Насра заявил, что его персональные фанаты не должны агрессивно относиться к аргентинцу.

Роналду признался, что его соперничество с Месси закончено.

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«Ненавидят? Я это так не воспринимаю, соперничество окончено. Было здорово, болельщикам нравилось.

Тот, кто любит Криштиану Роналду, не обязан ненавидеть Месси. Оба очень хороши, оба изменили историю футбола. Нас уважают по всему миру, и это главное. Он идет своим путем, я — своим. У него все хорошо, судя по тому, что я видел.

Дело в том, чтобы продолжать оставлять наследие, и я не воспринимаю это как противостояние. Я уже говорил, что мы 15 лет делили сцену и в итоге стали пускай не друзьями, но коллегами, мы уважаем друг друга", — приводит слова португальца SAPO.

Ранее сообщалось, что Роналду уверенно назвал величайшего бомбардира всех времен.