Потерял доверие тренера. Наставник Реала хочет избавиться от украинского голкипера 26 мая, 18:42 Лунин (Фото:Реал Мадрид)

Карло Анчелотти, возглавляющий мадридский клуб, обратился к руководству «сливочных» с просьбой найти нового вратаря на замену Андрею Лунину, которого вызвали в национальную сборную на матчи отбора к Евро-2024.

Об этом сообщает relevo.

По информации источника, 24-х летний голкипер потерял доверие наставника, когда во время травмы Тибо Куртуа, неуверенно играл в рамке ворот. На замену Лунину штаб рассматривает Роберта Санчеса из Брайтона, Яссина Буну из Севильи, Пауло Гассанигу из Жироны и Давида Сорию из Хетафе.

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Однако, если Реалу удастся подписать Джуда Беллингема из дортмундской Боруссии, тогда вполне вероятно, что украинский голкипер останется в составе «сливочных».

Но отмечается, что если Лунин изъявит желание уйти из клуба, тогда мадридцы отпустит его при любых обстоятельствах.

В этом сезоне во всех турнирах украинец провел 12 матчей за Реал и пропустил 13 мячей.

Ранее сообщалось, что Лунин продемонстрировал невероятную технику на одной из тренировок «сливочных»