Судьба определена: Лунин провел серьезный разговор с руководством Реала о своем будущем

19 мая, 22:07
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Андрей Лунин (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Андрей Лунин (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Украинский голкипер изъявил желание покинуть испанский гранд.

Как сообщает AS, 24-летний футболист провел встречу с руководством, чтобы обсудить свое будущее в команде. Лунин сообщил, что летом настроен сменить клубную прописку.

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Украинец заявил, что хочет получать больше игрового времени, а значит надо покинуть стан «сливочных».

Отмечается, что Реал уже начал поиски вратаря-ветерана, который готов выполнять роль сменщика Тибо Куртуа.

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В текущем сезоне Лунин провел 10 матчей, в которых пропустил девять голов и четыре раза сыграл на ноль.

Напомним, украинец приобрел боксерские перчатки Усика и помог ВСУ.

Ранее сообщалось, что Реал установил уникальный рекорд после победы в Кубке Испании.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Андрей Лунин

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