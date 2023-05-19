Судьба определена: Лунин провел серьезный разговор с руководством Реала о своем будущем 19 мая, 22:07 Андрей Лунин (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Украинский голкипер изъявил желание покинуть испанский гранд.

Как сообщает AS, 24-летний футболист провел встречу с руководством, чтобы обсудить свое будущее в команде. Лунин сообщил, что летом настроен сменить клубную прописку.

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Украинец заявил, что хочет получать больше игрового времени, а значит надо покинуть стан «сливочных».

Отмечается, что Реал уже начал поиски вратаря-ветерана, который готов выполнять роль сменщика Тибо Куртуа.

В текущем сезоне Лунин провел 10 матчей, в которых пропустил девять голов и четыре раза сыграл на ноль.

Напомним, украинец приобрел боксерские перчатки Усика и помог ВСУ.

Ранее сообщалось, что Реал установил уникальный рекорд после победы в Кубке Испании.