Рекорд для Великобритании. Челси купил полузащитника из Эквадора за космическую сумму — видео 14 августа, 21:30 Кайседо (Фото:ФК Челси)

Лондонский клуб официально объявил о трансфере опорного полузащитника Брайтона Мойсеса Кайседо.

21-летний эквадорец подписал с лондонским клубом восьмилетний контракт с возможностью продления еще на сезон.

«Я так счастлив присоединиться к Челси! Я так рад быть здесь, в этом большом клубе, и мне не пришлось дважды думать, когда мне позвонили из Челси, я просто знал, что хочу подписать контракт с этим клубом. Это сбывшаяся мечта быть здесь, и я не могу дождаться, чтобы начать работать с командой», — заявил Кайседо.

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По информации СМИ, сумма сделки составила 115 миллионов фунтов, что является новым рекордом для Великобритании.

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В прошлом сезоне Кайседо провел 43 матча за Брайтон, в которых забил один гол и выполнил одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Мудрик сорвал трансфер лучшего игрока сборной Бразилии в Челси.