Роналду зимой может стать одноклубником Месси и Неймара — журналист

14 ноября, 23:55
Поделиться:
Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед летом 2021 года (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)

Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед летом 2021 года (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)

Французский ПСЖ заинтересован в переходе форварда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду, сообщает журналист Флориан Плеттенбург.

По информации журналиста, ПСЖ, за который выступают такие звезды футбола как Лионель Месси и Неймар, заинтересованы в трансфере Роналду во время ближайшего зимнего трансферного окна.

Видео дня

Утверждается, что за переход Роналду выступают владельцы клуба. В то же время, советник ПСЖ Луиш Кампуш не одобряет такой трансфер, поскольку в планах клуба было сократить и омолодить состав.

Читайте также:
Конфликт Роналду с тренером. Появилось видео, как Криштиану отказался выходить на замену

Плеттенбург также добавил, что лондонский Челси по инициативе владельца Тодда Боэли больше не заинтересован в переходе Роналду, тогда как возвращение португальца в Спортинг, где он начинал карьеру, зависит от решения Манчестер Юнайтед.

https://twitter.com/Plettigoal/status/1592220096302571521

Ранее сообщалось, что Роналду дал скандальное интервью в шоу Пирса Моргана Uncensored с критикой Манчестер Юнайтед и главного тренера команды Эрика Тэн Хага.

Позже Манчестер Юнайтед отреагировал на интервью португальца.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Трансферы Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X