Роналду зимой может стать одноклубником Месси и Неймара — журналист 14 ноября, 23:55 Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед летом 2021 года (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)

Французский ПСЖ заинтересован в переходе форварда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду, сообщает журналист Флориан Плеттенбург.

По информации журналиста, ПСЖ, за который выступают такие звезды футбола как Лионель Месси и Неймар, заинтересованы в трансфере Роналду во время ближайшего зимнего трансферного окна.

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Утверждается, что за переход Роналду выступают владельцы клуба. В то же время, советник ПСЖ Луиш Кампуш не одобряет такой трансфер, поскольку в планах клуба было сократить и омолодить состав.

Плеттенбург также добавил, что лондонский Челси по инициативе владельца Тодда Боэли больше не заинтересован в переходе Роналду, тогда как возвращение португальца в Спортинг, где он начинал карьеру, зависит от решения Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось, что Роналду дал скандальное интервью в шоу Пирса Моргана Uncensored с критикой Манчестер Юнайтед и главного тренера команды Эрика Тэн Хага.

Позже Манчестер Юнайтед отреагировал на интервью португальца.