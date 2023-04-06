Легенда клуба. Челси позвал на помощь тренера, которого уволил два года назад — СМИ 6 апреля, 09:30 Лэмпард уже возглавлял Челси (Фото:REUTERS/Chris Radburn)

Легенда Челси Фрэнк Лэмпард станет наставником лондонского клуба после отставки Грэма Поттера, сообщает TalkSport.

По информации источника, Лэмпард будет выполнять роль исполняющего обязанности главного тренера лондонцев до конца этого сезона.

Впрочем, после завершения сделки, Лэмпард не продолжит работу в клубе. Челси ведет переговоры о назначении полноценного тренера на следующий сезон и среди кандидатов на должность называют Юлиана Нагельсманна и Луиса Энрике.

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Челси на этот момент занимает 11-ю строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Лэмпард хорошо знаком с работой в Челси, поскольку возглавлял клуб в течение 2019−2021 годов.

Во время карьеры футболиста англичанин сыграл за «синих» 429 матчей, в которых забил 147 голов.

Ранее сообщалось, что среди претендентов на должность наставника Челси называют бывшего тренера донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби.