Луческу перенес операцию в Киеве
Луческу в Динамо временно заменил Шовковский (Фото:ФК Динамо)
Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу перенес оперативное вмешательство на ноге по поводу коксартроза.
Операция проходила в Киеве и прошла успешно, сообщает официальный сайт Динамо.
«Решение сделать операцию в Украине, а не в европейских странах было принято главным тренером после матча с Шахтером, чтобы показать свою преданность и поддержку Украине и украинскому народу», — говорится в сообщении клуба.
Отмечается, что Луческу находится в отличном настроении и в ближайшее время приступит к реабилитации под контролем столичных врачей и динамовского медперсонала.
Ранее легенда украинского футбола Йожеф Сабо назвал претендентов, которые могут заменить Мирчу Луческу в должности главного тренера киевского Динамо.