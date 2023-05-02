Луческу перенес операцию в Киеве

2 мая, 11:00
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Луческу в Динамо временно заменил Шовковский (Фото:ФК Динамо)

Луческу в Динамо временно заменил Шовковский (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу перенес оперативное вмешательство на ноге по поводу коксартроза.

Операция проходила в Киеве и прошла успешно, сообщает официальный сайт Динамо.

«Решение сделать операцию в Украине, а не в европейских странах было принято главным тренером после матча с Шахтером, чтобы показать свою преданность и поддержку Украине и украинскому народу», — говорится в сообщении клуба.

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Отмечается, что Луческу находится в отличном настроении и в ближайшее время приступит к реабилитации под контролем столичных врачей и динамовского медперсонала.

Ранее легенда украинского футбола Йожеф Сабо назвал претендентов, которые могут заменить Мирчу Луческу в должности главного тренера киевского Динамо.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Мирча Луческу ФК Динамо (Киев)

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