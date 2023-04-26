Не воспользовался шансом. Вратарь сборной Украины пропустил четыре гола и стал худшим игроком матча Жирона — Реал 26 апреля, 10:16 Лунин пропустил четыре гола (Фото:ФК Реал)

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин впервые за долгое время вышел в основе испанского клуба и стал худшим игроком матча чемпионата Испании против Жироны по версии популярного портала WhoScored.

В поединке Лунин пропустил четыре гола и в итоге получил наименьшую оценку среди всех игроков, принявших участие в матче — 5,4. По 5,7 получили сразу три защитника Реала — Карвахаль, Милитао и Рюдигер.

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Игру украинского вингера Жироны Виктора Цыганкова оценили в 6,7 баллов. Лучшим игроком матча стал автор четырех голов форвард Жироны Кастельянос, получивший максимальную оценку — 10.

Следует отметить, что Лунин получил место в стартовом составе Реала из-за болезни основного голкипера клуба Тибо Куртуа.

Фото: WhoScored

Ранее Реал с Андреем Луниным в основном составе стал клубным чемпионом мира.