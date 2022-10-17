Реал готов предложить украинскому голкиперу новый контракт — СМИ

17 октября, 15:54
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Андрей Лунин перешел в Реал в 2018 году (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Андрей Лунин перешел в Реал в 2018 году (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Мадридский Реал планирует продлить контракт с украинским голкипером команды Андреем Луниным, сообщает Madrid Xtra.

По информации источника, Реал готов на продолжение сотрудничества с Луниным, однако окончательное решение будет принимать 23-летний вратарь сборной Украины.

https://twitter.com/MadridXtra/status/1581934102315290624

Лунин перешел в Реал из Зари в 2018 году. Его соглашение с мадридским клубом рассчитано до июня 2024 года.

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Лунин является дублером основного вратаря Тибо Куртуа, и после травмы бельгийца именно украинец занял место в воротах Реала.

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Накануне Лунин сыграл весь матч против Барселоны, в котором Реал победил со счетом 3:1.

После поединка фанаты Реала устроили овации украинскому вратарю.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Сборная Украины Андрей Лунин

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