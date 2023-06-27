Семь пятниц на неделю: Лунин окончательно определился со своим будущим в Реале 27 июня, 16:35 Андрей Лунин (Фото:ФК Реал)

Голкипер сборной Украины и Реала Андрей Лунин продолжит выступать за мадридский клуб.

Как сообщает As, украинский футболист изменил свое решение по поводу своего будущего.

По информации издания, 24-летний игрок решил остаться в команде еще на один сезон. Лунин хочет отработать свой контракт до конца, который истекает летом 2024 года.

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Отмечается, что украинский игрок лично изменил решение, которое уже сообщил Реалу.

Тренерский штаб «сливочных» готовит новый план на сезон, в котором Лунин исполняет роль дублера Тибо Куртуа.

В прошлом сезоне Андрей провел 12 матчей за Реал во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов и четыре раза сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Реал согласовал переход Мбаппе за космическую сумму.