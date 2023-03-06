Львов вырвал победу над Минаем, но остался на последнем месте украинской Премьер-лиги 6 марта, 15:45 Львов и Минай — аутсайдеры УПЛ (Фото:ua-football.com)

Львов со счетом 1:0 обыграл Минай в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги.

Минай выглядел более убедительно и имел несколько моментов для взятия ворот. В частности, после удара Вишневского Львов спасла перекладина, а во втором тайме Твердохлиб с близкого расстояния не попал по воротам ударом головой.

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Впрочем, закарпатскому клубу не удалось воплотить преимущество в гол, а на 77-й минуте игрок Львова Артур Ременяк с линии штрафной положил мяч точно в угол, принеся своей команде победу.

Несмотря на победу, Львов с 12-ю очками остался на последней строчке турнирной таблицы.

Минай разместился на одну позицию выше, имея в своем активе 14 очков.

В следующем туре Львов сыграет с Зарей, а Минай встретится с Александрией.

Львов - Минай 1:0

Гол: Ременяк, 77

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне Шахтер разгромил Металлист 1925 года (7:0), а перед этим Динамо сенсационно уступило Ингульцу (0:2).