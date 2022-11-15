Один из лидеров сборной Украины попал в список трансферных целей титулованного европейского клуба — СМИ 15 ноября, 15:45 Руслан Малиновский может покинуть Аталанту уже зимой (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Девятикратный чемпион Франции Марсель может подписать полузащитника итальянской Атланты и сборной Украины Руслана Малиновского, сообщает L'Équipe.

Ключевой полузащитник Марселя Амин Харит получил травму, что заставило клуб начать поиски для его замены.

Среди кандидатов на вакантное место оказался и Малиновский, которого Марсель рассматривает как усиление во время зимнего трансферного окна.

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Впрочем, отмечается, что 29-летний украинец не единственный игрок, входящий в список трансферных целей, а среди минусов украинца называют его немолодой как для футболиста возраст.

Сообщалось, что Марсель интересовался Малиновским летом этого года.

Недавно была информация, что украинский футболист близок к переходу в лондонский Тоттенхэм.