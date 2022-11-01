Топ-клуб Англии зимой попытается подписать звезду сборной Украины — СМИ

1 ноября, 19:21
Поделиться:
Малиновский выступает за Аталанту с 2019 года (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Малиновский выступает за Аталанту с 2019 года (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский может перейти из итальянской Аталанты в английский Тоттенхэм, сообщает Il Giorno.

По информации источника, трансфер может состояться уже в зимнее трансферное окно.

Представители Тоттенхэма уже связывались с генеральным менеджером Аталанты Ли Конгертоном относительно перехода украинца.

Видео дня

Трансферная стоимость Малиновского оценивается примерно в 15 млн евро.

Читайте также:
Подписалась на главного тренера. Жена Малиновского намекнула на переход футболиста в английский топ-клуб

Сообщается, что в услугах Малиновского также заинтересованы еще два английских клуба — Вест Хэм и Ноттингем Форрест.

Ранее сообщалось, что Малиновский может перейти в Интер за 25 млн евро.

Перед этим ходили слухи, что украинец может продолжить карьеру во французском Марселе.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Руслан Малиновский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X