Топ-клуб Англии зимой попытается подписать звезду сборной Украины — СМИ 1 ноября, 19:21 Малиновский выступает за Аталанту с 2019 года (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский может перейти из итальянской Аталанты в английский Тоттенхэм, сообщает Il Giorno.

По информации источника, трансфер может состояться уже в зимнее трансферное окно.

Представители Тоттенхэма уже связывались с генеральным менеджером Аталанты Ли Конгертоном относительно перехода украинца.

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Трансферная стоимость Малиновского оценивается примерно в 15 млн евро.

Сообщается, что в услугах Малиновского также заинтересованы еще два английских клуба — Вест Хэм и Ноттингем Форрест.

Ранее сообщалось, что Малиновский может перейти в Интер за 25 млн евро.

Перед этим ходили слухи, что украинец может продолжить карьеру во французском Марселе.

