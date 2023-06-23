Топ-клуб Франции выкупил лидера сборной Украины

23 июня, 15:30
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Руслан Малиновский (Фото:УАФ)

Руслан Малиновский (Фото:УАФ)

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский стал полноправным футболистом французского Марселя.

Как сообщает Transfermarkt, французский клуб выкупил 30-летнего игрока за 10 млн евро. Примечательно, что трансферная стоимость украинца составляет 18 млн евро.

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Напомним, зимой Малиновский перешел из Аталанты в Марсель по арендному соглашению, которое включило опцию обязательного выкупа, если клуб останется в Лиге 1.

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По окончанию сезона Марсель занял третье место в национальном чемпионате Франции, которое позволяет сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

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За полгода во Франции Руслан провел 23 поединка, в которых забил два гола и выполнил одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины может усилить финалиста Лиги чемпионов.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Марсель Руслан Малиновский

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