Футболист сборной Украины может усилить финалиста Лиги чемпионов 21 июня, 21:45 Анатолий Трубин (Фото:ФК Шахтер)

Голкипер сборной Украины и донецкого Шахтера Анатолий Трубин может перебраться в чемпионат Италии.



Агент украинского игрока Юрий Данченко сообщил, что футболист рассматривает вариант с переездом в топовый чемпионат.

«Цель Трубина — играть в топ-лиге, и он уже абсолютно к этому готов. У него 4-летний опыт выступлений на высоком уровне, он играл в Лиге чемпионов, выиграл несколько титулов с Шахтером и защищает цвета сборной Украины. Цифры немало говорят о его уровне».

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По словам агента, украинец может оказаться в составе Интера, который в финале Лиги чемпионов проиграл Манчестер Сити (0:1).

«Мы верим, что это лишь маленькая часть того, чего Анатолий может добиться в будущем, это только начало. Для продолжения карьеры Трубина мы рассматриваем топ-5 чемпионатов Европы, включая Интер и Удинезе. Безусловно, у чемпионата Италии высокий уровень, и он интересен нам», — сказал Данченко в интервью Sportitalia.com.

Напомним, Трубин стал чемпионом Украины в составе Шахтера по итогам прошедшего сезона. На его счету 38 матчей за донецкий клуб во всех турнирах, в которых 14 раз он оставил свои ворота в целостности.

Отметим, что лидер Шахтера стал самым дорогим игроком в УПЛ.

Ранее сообщалось, что Реал заинтересован в подписании легионера Шахтера.