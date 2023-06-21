Футболист сборной Украины может усилить финалиста Лиги чемпионов
Анатолий Трубин (Фото:ФК Шахтер)
Голкипер сборной Украины и донецкого Шахтера Анатолий Трубин может перебраться в чемпионат Италии.
Агент украинского игрока Юрий Данченко сообщил, что футболист рассматривает вариант с переездом в топовый чемпионат.
«Цель Трубина — играть в топ-лиге, и он уже абсолютно к этому готов. У него 4-летний опыт выступлений на высоком уровне, он играл в Лиге чемпионов, выиграл несколько титулов с Шахтером и защищает цвета сборной Украины. Цифры немало говорят о его уровне».
По словам агента, украинец может оказаться в составе Интера, который в финале Лиги чемпионов проиграл Манчестер Сити (0:1).
«Мы верим, что это лишь маленькая часть того, чего Анатолий может добиться в будущем, это только начало. Для продолжения карьеры Трубина мы рассматриваем топ-5 чемпионатов Европы, включая Интер и Удинезе. Безусловно, у чемпионата Италии высокий уровень, и он интересен нам», — сказал Данченко в интервью Sportitalia.com.
Напомним, Трубин стал чемпионом Украины в составе Шахтера по итогам прошедшего сезона. На его счету 38 матчей за донецкий клуб во всех турнирах, в которых 14 раз он оставил свои ворота в целостности.
Отметим, что лидер Шахтера стал самым дорогим игроком в УПЛ.
Ранее сообщалось, что Реал заинтересован в подписании легионера Шахтера.