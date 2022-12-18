Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022, опередив Месси 18 декабря, 20:40 Мбаппе оформил хет-трик в финале (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу в Катаре, где его команда в финале проиграла Аргентине.

За семь матчей мундиаля в Катаре 23-летний форвард забил восемь голов, заняв первое место в списке лучших бомбардиров.

В частности, три гола Мбаппе забил в финале в ворота сборной Аргентины, которые, правда, не помогли французам завоевать кубок.

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Также на счету Мбаппе две результативные передачи.

Второе место в рейтинге голеадоров занял нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, отличившийся семь раз, в том числе дважды в финале против Франции.

Третье место разделили нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес и форвард сборной Франции Оливье Жиру, у которых по четыре гола.

Ранее сообщалось, что гол Килиана Мбаппе был признан лучшим в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

