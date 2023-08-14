Мбаппе определился с клубом на следующий сезон 14 августа, 09:31 Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе пообещал, что не покинет команду бесплатно, и продолжит выступать за парижский клуб в новом сезоне, сообщает L'Équipe.

По информации источника, парижский клуб хочет продлить контракт с Мбаппе до июня 2025 года с гарантированной возможностью трансфера в Реал после сезона 2023/24.

На фоне этой новости, Мбаппе вернулся к тренировочному процессу с основной командой, где он отсутствовал в течение последнего времени.

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Президент клуба Нассер Аль-Хелайфи в свою очередь выступил с речью перед игроками и отметил, что Мбаппе предан команде.

Ранее сообщалось, что Мбаппе близок к переходу в Реал, а мадридский клуб требует от Мбаппе сделать публичное заявление о своем желании покинуть ПСЖ.

