Реал поставил Мбаппе в неловкое положение перед потенциальным трансфером — СМИ 7 августа, 11:22 Килиан Мбаппе близок к переходу в Реал (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Мадридский Реал не оставляет попыток подписать нападающего французского ПСЖ Килиана Мбаппе, сообщает L’Equipe.

По информации источника, Реал требует от Мбаппе сделать публичное заявление о своем желании покинуть ПСЖ.

Если Мбаппе согласится на такой ультиматум Реала, то президент мадридского клуба будет готов сделать первое предложение по трансферу в размере 180 млн евро и может увеличить его до 200 млн евро.

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Ранее сообщалось, что саудовский Аль-Хиляль сделал официальное предложение по трансферу Мбаппе за 300 млн евро, но форвард решил отказаться от перехода.

Также была информация о заинтересованности к нападающему со стороны английских клубов, среди которых неожиданно оказался Тоттенхэм.

