Лидер ПСЖ принял решение покинуть клуб — СМИ

24 мая, 14:05
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Контракт Мбаппе с ПСЖ действует до 30 июня 2024 года (Фото:REUTERS/Stephanie Lecocq)

Контракт Мбаппе с ПСЖ действует до 30 июня 2024 года (Фото:REUTERS/Stephanie Lecocq)

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе не будет продлевать контракт с парижским клубом, сообщает L’Equipe.

Соглашение Мбаппе с ПСЖ действует до 30 июня 2024 года и предусматривает возможность продления еще на один сезон, однако французский форвард не будет активизировать эту опцию.

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Несмотря на это ПСЖ не собирается продавать Мбаппе во время этого летнего трансферного окна, поэтому по окончании следующего сезона Килиан может покинуть парижский клуб бесплатно.

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Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира, которым еще не исполнилось 25 лет.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Трансферы Килиан Мбаппе

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