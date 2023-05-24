Лидер ПСЖ принял решение покинуть клуб — СМИ 24 мая, 14:05 Контракт Мбаппе с ПСЖ действует до 30 июня 2024 года (Фото:REUTERS/Stephanie Lecocq)

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе не будет продлевать контракт с парижским клубом, сообщает L’Equipe.

Соглашение Мбаппе с ПСЖ действует до 30 июня 2024 года и предусматривает возможность продления еще на один сезон, однако французский форвард не будет активизировать эту опцию.

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Несмотря на это ПСЖ не собирается продавать Мбаппе во время этого летнего трансферного окна, поэтому по окончании следующего сезона Килиан может покинуть парижский клуб бесплатно.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира, которым еще не исполнилось 25 лет.