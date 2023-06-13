Судьба определена: Месси сделал сенсационное заявление по поводу своего участия на ЧМ-2026

13 июня, 16:17
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Лионель Месси (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Лионель Месси (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не планирует участвовать в чемпионате мира-2026.

Футболист сообщил о том, что, вероятно, он не сыграет на следующем мировом первенстве после победы на чемпионате мира в Катаре.

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«Я думаю, что нет. Это был мой последний чемпионат мира.

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Я посмотрю, как все сложится, но по идее нет, я не поеду на следующий чемпионат мира", — приводит слова Месси Marca со ссылкой на интервью Titan Sports.

Напомним, что чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

Отметим, что Лионель Месси официально назвал свой новый клуб.

Ранее сообщалось, что Барселона выпустила заявление по поводу срыва подписания Месси.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Чемпионат мира по футболу Лионель Месси Сборная Аргентины

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