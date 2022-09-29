Месси определился со своим будущим в ПСЖ — журналист 29 сентября, 16:46 Контракт Месси с ПСЖ истекает летом 2023 года (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

Аргентинский нападающий французского ПСЖ Лионель Месси планирует покинуть клуб, сообщает журналист Микель Бласкес.

У футболиста завершается контракт с ПСЖ 30 июня 2023 года и он не намерен его продлевать.

По информации журналиста, решение Месси покинуть парижский клуб является окончательным.

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Месси стал игроком ПСЖ 10 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что Барселона заинтересована в возвращении Месси, который перед переходом в ПСЖ выступал за «сине-гранатовых» в течение 2003-2021 годов.

Также была информация, что по завершении контракта с парижским клубом аргентинец может продолжить карьеру в команде МЛС Интер Майами.

