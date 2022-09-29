Месси определился со своим будущим в ПСЖ — журналист
Контракт Месси с ПСЖ истекает летом 2023 года (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)
Аргентинский нападающий французского ПСЖ Лионель Месси планирует покинуть клуб, сообщает журналист Микель Бласкес.
У футболиста завершается контракт с ПСЖ 30 июня 2023 года и он не намерен его продлевать.
По информации журналиста, решение Месси покинуть парижский клуб является окончательным.
Месси стал игроком ПСЖ 10 августа 2021 года.
Ранее сообщалось, что Барселона заинтересована в возвращении Месси, который перед переходом в ПСЖ выступал за «сине-гранатовых» в течение 2003-2021 годов.
Также была информация, что по завершении контракта с парижским клубом аргентинец может продолжить карьеру в команде МЛС Интер Майами.