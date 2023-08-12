Месси забил в пятом матче подряд после дебюта за новый клуб — видео

12 августа, 09:23
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Месси демонстрирует впечатляющую результативность (Фото:ФК Интер Майами)

Месси демонстрирует впечатляющую результативность (Фото:ФК Интер Майами)

Форвард Интер Майами Лионель Месси помог своему клубу разгромить со счетом 4:0 Шарлотт в четвертьфинале Кубка лиг.

Месси вышел в стартовом составе, а на 86-й минуте установил окончательный счет в игре.

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Форвард откликнулся на пас Кампана и в касание отправил мяч в ворота.

https://twitter.com/InterMiamiCF/status/1690189387567337474

Этот гол стал восьмым для аргентинца в пяти матчах за Интер Майами Он забивал в каждом поединке после дебюта за новый клуб.

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Следует отметить, что весь матч в составе Интер Майами отыграл украинец Сергей Кривцов.

В полуфинале Интер Майами встретится с Филадельфией Юнион. Матч состоится 16 августа.

В предыдущем матче против Далласа Месси оформил дубль и реализовал послематчевый пенальти.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лионель Месси Интер Майами

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