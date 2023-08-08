Мудрик получил престижный игровой номер в Челси перед новым сезоном 8 августа, 15:36 Михаил Мудрик готов к новому сезону (Фото:ФК Челси)

Украинский футболист Михаил Мудрик получил в лондонском Челси новый игровой номер перед стартом сезона английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает официальный сайт Челси.

В новом сезоне Мудрик вместо 15-го номера будет выступать под 10-м, который освободился после перехода Кристиана Пулишича в итальянский Милан

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С 10-м номером на спине украинец играл в Шахтере до перехода в лондонский клуб.



10-й номер в футболе считается знаковым и под ним выступало немало легендарных игроков, среди которых Пеле, Диего Марадона, Зинедин Зидан, Лионель Месси и другие.

13 августа Челси стартует в новом сезоне английской Премьер-лиги матчем против Ливерпуля.

Ранее сообщалось, что в товарищеском матче с дортмундской Боруссией Мудрик поразил фанатов эффектным финтом и принял участие в голевой атаке Челси.

Перед этим Мудрик отметился дебютным голом за Челси, забив Брайтону в товарищеском матче.