Праведные слова. Мудрик поделился личным фото из церкви
Михаил Мудрик (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)
Вингер сборной Украины и Челси Михаил Мудрик показал смысловую фотографию.
Футболист лондонского клуба опубликовал в Instagram-stories снимок, где он посещает религиозное место.
«Иногда достаточно просто поблагодарить», — написал Мудрик.
Напомним, Мудрик нанес на тело несколько смысловых татуировок, одна из которых гласит «Лишь Иисус». Для украинца это было первое тату в жизни, которое он сделал в 16 лет.
Ранее сообщалось, что футболист трогательно обратился к фанатам Челси после провального старта в АПЛ.