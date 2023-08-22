Праведные слова. Мудрик поделился личным фото из церкви

22 августа, 21:54
Поделиться:
Михаил Мудрик (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Михаил Мудрик (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Вингер сборной Украины и Челси Михаил Мудрик показал смысловую фотографию.

Футболист лондонского клуба опубликовал в Instagram-stories снимок, где он посещает религиозное место.

Читайте также:
«Хочешь фото? Заплати!». Гвардиола пошутил над инспектором, который выписал ему штраф — видео

«Иногда достаточно просто поблагодарить», — написал Мудрик.

instagram.com/mmudryk10
Фото: instagram.com/mmudryk10
Читайте также:
Героиня финала ЧМ посвятила гол умершей маме подруги, а после матча узнала о смерти отца — фото

Напомним, Мудрик нанес на тело несколько смысловых татуировок, одна из которых гласит «Лишь Иисус». Для украинца это было первое тату в жизни, которое он сделал в 16 лет.

Видео дня

Ранее сообщалось, что футболист трогательно обратился к фанатам Челси после провального старта в АПЛ.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Челси Михаил Мудрик

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X