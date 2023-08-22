Праведные слова. Мудрик поделился личным фото из церкви 22 августа, 21:54 Михаил Мудрик (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Вингер сборной Украины и Челси Михаил Мудрик показал смысловую фотографию.

Футболист лондонского клуба опубликовал в Instagram-stories снимок, где он посещает религиозное место.

«Иногда достаточно просто поблагодарить», — написал Мудрик.

Фото: instagram.com/mmudryk10

Напомним, Мудрик нанес на тело несколько смысловых татуировок, одна из которых гласит «Лишь Иисус». Для украинца это было первое тату в жизни, которое он сделал в 16 лет.

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Ранее сообщалось, что футболист трогательно обратился к фанатам Челси после провального старта в АПЛ.