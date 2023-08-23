Михаил Мудрик не появился на тренировке Челси — видео 23 августа, 16:13 Михаил Мудрик (Фото:Twitter)

В среду, 23 августа, украинский вингер Михаил Мудрик пропустил тренировку лондонского клуба.

Об этом Football Daily сообщили в своем Twitter-аккаунте.

На видео, которое опубликовало издание, видно, что тренировочный процесс происходит без украинца. Причина отсутствия Мудрика пока неизвестна.

Видео дня

❌ Mykhailo Mudryk



Chelsea squad in training this morning ahead of facing Luton Town on Friday 🔵 pic.twitter.com/QlxawwSO92 — Football Daily (@footballdaily) August 23, 2023

Отметим, что в пятницу, 25 августа, в третьем туре АПЛ Челси сыграет против Лутона в 22:00.

В этом сезоне Мудрик сыграл за «синих» два матча и не отметился ни одним результативным действием.

Ранее Михаил Мудрик поделился личным фото из церкви.