Михаил Мудрик не появился на тренировке Челси — видео

23 августа, 16:13
Поделиться:
Михаил Мудрик (Фото:Twitter)

Михаил Мудрик (Фото:Twitter)

В среду, 23 августа, украинский вингер Михаил Мудрик пропустил тренировку лондонского клуба.

Читайте также:
«Мы с вами в одной лодке»: Мудрик трогательно обратился к фанатам Челси после провального старта в АПЛ

Об этом Football Daily сообщили в своем Twitter-аккаунте.

На видео, которое опубликовало издание, видно, что тренировочный процесс происходит без украинца. Причина отсутствия Мудрика пока неизвестна.

Видео дня

Читайте также:
«Эта команда ему больше подходила». Легенда Динамо назвал клуб, в который стоило перейти Мудрику вместо Челси

Отметим, что в пятницу, 25 августа, в третьем туре АПЛ Челси сыграет против Лутона в 22:00.

В этом сезоне Мудрик сыграл за «синих» два матча и не отметился ни одним результативным действием.

Ранее Михаил Мудрик поделился личным фото из церкви.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Челси Михаил Мудрик

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X