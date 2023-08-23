Михаил Мудрик не появился на тренировке Челси — видео
Михаил Мудрик (Фото:Twitter)
В среду, 23 августа, украинский вингер Михаил Мудрик пропустил тренировку лондонского клуба.
Об этом Football Daily сообщили в своем Twitter-аккаунте.
На видео, которое опубликовало издание, видно, что тренировочный процесс происходит без украинца. Причина отсутствия Мудрика пока неизвестна.
Отметим, что в пятницу, 25 августа, в третьем туре АПЛ Челси сыграет против Лутона в 22:00.
В этом сезоне Мудрик сыграл за «синих» два матча и не отметился ни одним результативным действием.
Ранее Михаил Мудрик поделился личным фото из церкви.