Менеджмент подвел Динамо. New Balance может оштрафовать киевлян из-за невыполнения обязанностей 29 мая, 17:54 Третий комплект формы столичного клуба (Фото:ФК Динамо)

Киевляне, которые впервые в истории сыграют в Лиге конференций, ни разу в этом сезоне не вышли на матч в третьем комплекте формы, что очень возмутило компанию.

New Balance, которые являются техническим спонсором киевского Динамо, разработали для столичной команды три комплекта формы, в каждой из которых они должны были выйти на поле в официальном поединке, сообщает 1927.kiev.ua.

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Однако в третьем варианте — желто-синем, киевляне не сыграли ни разу.

В последнем матче чемпионата Украины Динамо встретится с Металлистом, у которого домашняя форма желтого цвета. Это не позволит команде Мирчи Луческу играть в третьем комплекте. Впрочем отмечается, что харьковчане могут пойти на уступки киевлянам и выйти на поединок в гостевом варианте.

Ранее сообщалось, что главный тренер Динамо Мирча Луческу на костылях провел тренировку команды.