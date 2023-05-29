Менеджмент подвел Динамо. New Balance может оштрафовать киевлян из-за невыполнения обязанностей

29 мая, 17:54
Поделиться:
Третий комплект формы столичного клуба (Фото:ФК Динамо)

Третий комплект формы столичного клуба (Фото:ФК Динамо)

Киевляне, которые впервые в истории сыграют в Лиге конференций, ни разу в этом сезоне не вышли на матч в третьем комплекте формы, что очень возмутило компанию.

Читайте также:
Драка, кровь и куча удалений. Золотой матч Шахтер — Днепр-1 завершился грандиозным скандалом — видео

New Balance, которые являются техническим спонсором киевского Динамо, разработали для столичной команды три комплекта формы, в каждой из которых они должны были выйти на поле в официальном поединке, сообщает 1927.kiev.ua.

Видео дня

Однако в третьем варианте — желто-синем, киевляне не сыграли ни разу.

В последнем матче чемпионата Украины Динамо встретится с Металлистом, у которого домашняя форма желтого цвета. Это не позволит команде Мирчи Луческу играть в третьем комплекте. Впрочем отмечается, что харьковчане могут пойти на уступки киевлянам и выйти на поединок в гостевом варианте.

Ранее сообщалось, что главный тренер Динамо Мирча Луческу на костылях провел тренировку команды.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X