Прощание с Королем футбола. Гроб с телом Пеле привезли на стадион его родного клуба — видео

2 января, 14:48
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Прощание начнется на стадионе Сантоса (Фото:REUTERS/Diego Vara)

Прощание начнется на стадионе Сантоса (Фото:REUTERS/Diego Vara)

В Бразилии началась церемония прощания с легендой футбола Пеле, скончавшегося 29 декабря в 82-летнем возрасте.

Об этом сообщает Globo Esporte.

Гроб с телом Пеле уже привезли на домашний стадион Сантоса, где Пеле провел почти всю свою карьеру.

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Тело легенды футбола будет находиться в центре арены Вила Белмиро в течение 24 часов, после чего процессия пройдет по улицам Сантоса.

Видео дня

https://twitter.com/AztecaDeportes/status/1609822110528204800
https://twitter.com/realfutebolnews/status/1609810218065567745

После смерти Пеле президент Бразилии Жаир Болсонару объявил в стране трехдневный траур.

Похороны Пеле пройдут 3 января, а гроб с его телом пронесут по улицам города и возле дома его 100-летней матери Селесты, прикованной к постели.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Пеле

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