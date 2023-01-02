Прощание с Королем футбола. Гроб с телом Пеле привезли на стадион его родного клуба — видео 2 января, 14:48 Прощание начнется на стадионе Сантоса (Фото:REUTERS/Diego Vara)

В Бразилии началась церемония прощания с легендой футбола Пеле, скончавшегося 29 декабря в 82-летнем возрасте.

Об этом сообщает Globo Esporte.

Гроб с телом Пеле уже привезли на домашний стадион Сантоса, где Пеле провел почти всю свою карьеру.

Тело легенды футбола будет находиться в центре арены Вила Белмиро в течение 24 часов, после чего процессия пройдет по улицам Сантоса.

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После смерти Пеле президент Бразилии Жаир Болсонару объявил в стране трехдневный траур.

Похороны Пеле пройдут 3 января, а гроб с его телом пронесут по улицам города и возле дома его 100-летней матери Селесты, прикованной к постели.