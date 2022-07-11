Ювентус бесплатно вернул звездного футболиста, которого раньше продал за 105 млн евро 11 июля, 15:58 Поль Погба перешел в Ювентус в статусе свободного агента (Фото:Reuters/Paul Childs)

Французский полузащитник Поль Погба вернулся из английского Манчестер Юнайтед в туринский Ювентус, где выступал в течение 2012−2016 годов.

Погба перешел в Ювентус бесплатно – на правах свободного агента, сообщает официальный сайт туринского клуба.

Футболист сборной Франции подписал с Ювентусом контракт на четыре сезона – до 30 июня 2026 года.

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Погба уже выступал за Ювентус с 2012 по 2016 год, перейдя из Манчестер Юнайтед, после чего вернулся в английский клуб за 105 млн евро [данные Transfermarkt].

Туринский клуб представил игрока несколькими видеороликами.

Ранее сообщалось, что в список потенциальных трансферов Ювентуса попал полузащитник Шахтера и сборной Украины Михаил Мудрик.

Также была информация, что игроком Ювентуса может стать полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский.

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